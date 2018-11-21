رياضة | مدرب المقاولون: نرفض أن نكون "قمع" للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب المقاولون: نرفض أن نكون "قمع" للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد علاء عبد الغني مدرب نادي المقاولون العرب أن الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس يعمل حتى الآن بلا عقود أو اتفاق على رواتب

وأضاف عبد الغني لبرنامج كلام في الجون الذي يقدمه ماركو مراد على إذاعة ميجا إف إم أن الجهاز الفني يبحث عن صناعة فريق قوي للمقاولون وإعادته إلى وضعه الطبيعي.

وتابع: "28 لاعبًا في صفوف المقاولون كلهم على نفس المستوي من الكفاءة والقدرات ونحن مقتنعون أنهم قادرون جميعا علي صناعة الفارق.. الأهلي فريق كبير ومواجهته لن تكون سهلة ولكننا لن نرضي بديلًا عن الفوز ونرفض أن نكون قمع له ولا توجد فوارق كبيرة بيننا وبينهم لذلك نريد استغلال الفرصة".