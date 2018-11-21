رياضة | الأهلي يوجه الشكر لـ"دوجيت" ويتعاقد مع "أوبراين" لدعم السلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يوجه الشكر لـ"دوجيت" ويتعاقد مع "أوبراين" لدعم السلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، إنه تم توجيه الشكر للأمريكي كوينتون دوجيت الذي انضم لصفوف الفريق خلال الفترة الماضية ليرحل عن صفوف الفريق .

وأشار إلى أن الاهلي نجح في الحصول على خدمات الأمريكي تود أوبراين لينضم إلى صفوف الفريق لمدة موسم واحد بعد أن حظى بإعجاب الجهاز الفني.

وأوضح أن التعاقد مع أوبرين جاء في إطار تعزيز صفوف الفريق بعنصر مميز؛ من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات التي يشارك بها الفريق في الموسم الجاري.