رياضة | الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الوصل غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الوصل غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته في السابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات؛ «الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة» على ملعب «زعبيل» الذي يستضيف مباراة الأهلي والوصل الإماراتي غدًا في إياب دور الـ16لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.
ويضع الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون اللمسات الأخيرة على طريقة اللعب التي استقر عليها لمواجهة الغد، بجانب مراجعة التعليمات والأدوار المكلف بها كل لاعب وفقا لرؤية الجهاز الفني وتحضيراته للمباراة.
وكان الفريق قد أدى أول تدريباته فى الإمارات أمس على الملعب الفرعي لنادي الوصل، واشتمل على فقرة بدنية مطولة، بجانب تقسيمة قوية في نهاية المران.
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