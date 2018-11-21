شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يوضح موقف حسام عاشور من المشاركة أمام الوصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حسام عاشور كابتن الفريق، خضع لفص طبي أمس، عقب نهاية المران الأول الذي أقيم على الملعب الفرعي بنادي الوصل، وأن إصابته عبارة عن كدمة في إصبع القدم اليسرى.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن عاشور سوف يشارك اليوم في مران الفريق بشكل طبيعي.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير اليوم على استاد «زعبيل»، استعدادًا لمواجهة الوصل التي تقام يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب.