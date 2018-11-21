شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات اليوم في الأسبوع الخامس عشر للدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم الاربعاء، حيث تقام خمس مباريات ضمن منافسان الأسبوع الخامس عشر بالدوري الممتاز المصري.

وجاءت الاختيارات كالتالي:

نجوم المستقبل ومصر المقاصة: محمد أبوخاطر، ويعاونه خالد رمضان وعدي عيد، وعلى طلبة حكماً رابعاً، وكل من محمد صابر وأحمد العباسي حكماً خامساً.

طلائع الجيش وبتروجت: أمين عمر، ويعاونه محمد عبدالمجيد وخالد السيد، وأبوبكر عبدالحي حكماً رابعاً، وكل من عبدالعزيز السيد ووليد عبدالرازق حكماً خامساً.

المصري وحرس الحدود: أحمد حمدى، ويعاونه هاني عبدالفتاح ونور سعيد، وإسلام صابر حكماً رابعاً، وكل من مبروك نبيل ومحمد التابعي حكماً خامساً.

الإسماعيلي والإنتاج الحربي: محمد معروف، ويعاونه سمير جمال وحازم أبوالوفا، ومحمد الشناوي حكماً رابعاً، وكل من محمود بسيوني وإبراهيم محجوب حكماً خامساً.

وادي دجلة وبيراميدز: محمد الصباحي، ويعاونه أحمد نوفل وممدوح مصطفى، وسيد فرج حكماً رابعاً، وكل من محمد حسن ومحمود رشدي حكماً خامساً.