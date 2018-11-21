شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يتعاقد مع مهاجم كولومبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتم مسئولو نادي الإسماعيلي التعاقد مع مهاجم كولومبي خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير القادم، وحل أزمة العقم الهجومي في الدور الثاني من عمر الدوري، حيث يتكتم مسئولي الدراويش علي اسم اللاعب وناديه لحين فتح باب الانتقالات الشتوية وقيد اللاعب في قائمته.

ويعاني الإسماعيلي من أزمة في خط الهجوم منذ رحيل الثنائي دييجو كالديرون وإبراهيم حسن مطلع الموسم الجاري، بخلاف فشل التونسي لسعد الجزيري والكاميروني ميندوجا في تقديم اوراق اعتمادهما مع الدراويش حتي الآن.

وتسبب ضعف الأداء الهجومي للإسماعيلي في تذبذب نتائجه بالدوري في الموسم الحالي وابتعاده بشدة عن المنافسة علي المراكز الأربعة الأولي، وتلقيه خسارتين متتاليتين من وادي دجلة وحرس الحدود.