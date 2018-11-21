شكرا لقرائتكم الونش يغيب عن الزمالك أسبوعين للإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب محمود الونش مدافع الزمالك عن الفريق الأبيض لمدة لن تقل عن أسبوعين ما يؤكد غيابه أيضا عن مواجهة الفريق أمام الجونة بالدوري الممتاز التي ستقام يوم الإثنين المقبل.

وحرص السويسري جروس المدير الفني للزمالك علي تجهيز أكثر من بديل للونش في مباراة الغد أمام الداخلية بالدوري خاصة في ظل غياب محمد عبد الغني أيضا للإيقاف.

وسيدفع جروس بمحمود علاء بشكل أساسي كما هو معتاد في التشكيل وأجري عدة اختبارات للثلاثي محمود دونجا ومحمد عبد السلام وكماتشو من أجل الدفع بأحدهما بجوار علاء في مواجهة الداخلية التي ستقام غدا علي ملعب بتروسبورت.