شكرا لقرائتكم فيدال يرد على تجاهل فالفيردي بالتألق مع تشيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم أرتورو فيدال نجم خط وسط فريق برشلونة مباراة كبيرة مع منتخب تشيلى فى المباراة الودية التى جمعته ضد الهندوراس أمس، الثلاثاء، وإنتهت بفوز لاروخا بنتيجة 4-1.

وفقاً لما أشارت إليه صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن فيدال نجم وسط فريق برشلونة ظهر بمستوى إستثنائى مع تشيلى ضد الهندوراس أمس، وإستطاع أن يسجل هدفين الأول فى الدقيقة 8 والثانى بالدقيقة 35 من ركلة جزاء.

ويأتى تألق أرتورو فيدال مع منتخب تشيلى ضد الهندوراس رسالة قوية للرد على أرنستو فالفيردى مدرب برشلونة الذى يبقى اللاعب على مقاعد البدلاء فى أغلب المباريات خلال الموسم الجارى.

وشارك التشيلى أرتورو فيدال مع برشلونة فى 15 مباراة بكافة المسابقات خلال الموسم الجارى وإستطاع أن يحرز هدفين وصنع تمريرتين حاسمتين.