شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى الزمالك يترقب قائمة مباراة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب ثنائى الزمالك مصطفى فتحى والمغربى حميد أحداد التواجد فى قائمة الفريق لمباراة الداخلية المقرر لها غدا الخميس ضمن الأسبوع الـ 15 لمسابقة الدورى الممتاز . ويدخل الزمالك معسكرا مغلقا غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة الداخلية حيث يعلن السويسرى كريستيان جروس قائمة اللقاء قبل انطلاق المعسكر عقب المران الأخير . كما ينتظر أن تشهد قائمة الزمالك وجود محمد عبد السلام مدافع الفريق لأول مرة استعدادا للمشاركة أساسيا وتعويض غياب ثنائى الدفاع محمد عبد الغنى المقرر غيابه للإيقاف ومحمود حمدى الونش المصاب، فيما سيحدد الجهاز الفنى مصير وجود الكونغولى كاسونجو من عدمه وفقا للحالة البدنية والفنية للاعب المنتظر وصوله للقاهرة فجر اليوم بعد مشاركته مع منتخب بلاده فى تصفيات أمم أفريقيا .

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