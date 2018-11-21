شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يسدد اشتراك مركز شباب نجريج بعد أزمة الشطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سدد الدولى المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى اشتراكه المتأخر فى مركز شباب نجريج، موطن اللاعب الأصلى فى مركز بسيون بمحافظة الغربية.

وكان ”الخليج 365” قد انفرد بخبر شطب عضوية صلاح من مركز شباب نجريج، لعدم سداد اشتراكه خلال السنوات المقبلة.

وحصل ”الخليج 365” على إيصال سداد اللاعب للاشتراك السنوى البالغ 57 جنيهًا بجانب سداد الأعوام المتأخرة والتى بلغت قيمتها 969 جنيهًا لتبلغ القيمة الإجمالية المسددة 1026 جنيها.

قاد صلاح المنتخب الوطنى مؤخراً للفوز على تونس بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعت المنتخبين الجمعة الماضى على برج العرب، كما سجل فى آخر ظهور له مع ليفربول فى مرمى فولهام.



