مدير إعلام «كاف»: من الصعب إعادة أي مباراة في دوري أبطال أفريقيا

كتب: عثمان إبراهيم

كشف محمد ثابت مدير الإعلام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أنه من الصعب إعادة أي مباراة في دوري أبطال أفريقيا، والذي حسم لقبه الترجي التونسي.

وأكد "ثابت" في تصريحات إذاعية لبرنامج "ساعة مع شوبير"، أن إعادة مباراة السنغال وجنوب أفريقيا كان في تصفيات كأس العالم، ومباريات التصفيات تختلف تماما عن مباراة في بطولة مثل دوري الأبطال، ضاربا المثل بأنه لو حدثت أي واقعة مشابهة في كأس العالم لن يكون هناك إعادة للمباراة.

وشدد مدير الإعلام بالاتحاد الأفريقي، أن مبدأ إعادة أي مباراة في دوري الأبطال صعب...