الان تتابع بالأرقام: الأفضلية لـ«الأجانب» في دوري المحترفين السعودي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365- محمد بن نافع :

واصل اللاعب الأجنبي سيطرته على أفضلية الأرقام بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على صعيدي الهدافين وصناعة الأهداف من خلال تمريرات حاسمة.

وقد شهدت صدارة الهدافين إلى مابعد نهاية الجولة التاسعة تصدر المهاجم الفرنسي لنادي الهلال بافيتيمبي غوميس هدافي الدوري برصيد (7) أهداف في حين جاء المهاجم الأرجنتيني للإتفاق كريستيان جوانكا ثانياً برصيد (6) أهداف.

وتساوى كلاً من دجانيني والسوري عمر السومة من الأهلي والسعودي محمد الصيعري من الحزم والبرازيلي كوتينهو من الفيصلي والكاميروني لياندري تاومبا من التعاون برصيد (5) أهداف لكل منهم.

أما فيما يخص صناعة اللعب فشهدت أيضاً سيطرت اللاعب الأجنبي إلى ما بعد نهاية الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث تصدر هيلدون التعاون صدارة صناع اللعب بتمريرات حاسمة برصيد (4) تمريرات.

وتساوى كلاً من السعودي حسن الحبيب من الإتفاق و من النصر المغربي نوردين مرابط والنيجيري أحمد موسى ومن الفتح الجزائري إشنيحي وماتياس ومن الفيصلي لويز غوستافو ومن التعاون السوري جهاد الحسين.

في حين تميز لاعب وسط نادي التعاون من جزر الرأس الأخضر هيلدون راموس بالتسجيل وصناعة الأهداف بتمريرات حاسمة حيث استطاع أن يحرز (4) أهداف ويصنع (4) أهداف لفريقه.