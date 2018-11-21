شوبير يناشد الأهلي باللجوء الى المحكمة الرياضة في أزمة نهائي افريقيا

طالب الإعلامي أحمد شوبير النادي الأهلي باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية للحفاظ على حقوقه في أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

وأكد شوبير عبر برنامج "ساعة مع شوبير" أن الأهلي أعلن أنه ليس طرفًا في أزمة شكوى نادي أول أغسطس ضد سيكازوي حكم مباراته أمام الترجي في إياب نصف النهائي، وهو أمر غير مقبول لأن القلعة الحمراء طرف أصيل في الأزمة.

وأشار إلى أن الأهلي يجب أن يبحث عن حقوقه كما يفعل أول أغسطس لأنه سيستفيد إذا ثبت فساد حكم مباراة الترجي وأول أغسطس مما يصب في مصلحة القلعة الحمراء.