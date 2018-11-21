تعرف على المرشحين لتدريب النصر خلفاً لـ"كارينيو"

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي النصر السعودي في مفاوضات مع 3 أسماء تدريبية لقيادة الفريق الفترة المقبلة.

وانفصل النصر بقيادة رئيس النادي سعود آل سويلم عن المدرب دانييل كارينيو هذا الشهر، بعدما أخفق في تحقيق أي فوز في ثلاث مباريات متتالية في كل المسابقات، وتولى المسؤولية بشكل مؤقت البرتغالي هيلدر كريستوفاو مدرب فرق الناشئين بالنادي.

ووفقًا للتقارير فقد فتح النصر، باب المفاوضات مع البرتغاليين فيتور بيريرا، فيلاش بواش، بعد تأخر الرد من جانب ليوناردو جارديم، المدير الفني السابق لنادي موناكو الفرنسي.

ويتولى بيريرا تدريب نادي شنغهاي شبيغ الصيني، كما حقق نجاحات سابقة مع بورتو البرتغالي بتحقيق لقب الدوري مرتين، كما قاد من قبل الأهلي السعودي عام 2014.

أما فيلاش بواش فأطلق البعض عليه في بداياته لقب بـ”مورينيو الصغير” قد درب بورتو وقاده للفوز بالدوري الأوروبي كما أنه يمتلك سيرة ذاتية جيدة مع زينت الروسي.

وكان مساعداً لجوزيه مورينهو في نادي تشيلسي وإنتر ميلان، ودرب ناديي تشيلسي وتوتنهام هوتسبر وزينت سانت بطرسبرغ.

يذكر أن النصر -الذي فاز سبع مرات في تسع مباريات- لديه 22 نقطة لكنّه يحتل المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن الهلال صاحب العلامة الكاملة بتسعة انتصارات متتالية في جدول ترتيب الدوري السعودي.