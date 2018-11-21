تواجد محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي على رأس التشكيل المثالي للجولة الخامسة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر إقامتها بالكاميرون.

وسجل محمد صلاح هدف الفوز للفراعنة في شباك منتخب تونس في المباراة التي انتهت بفوز منتخب مصر بثلاثة أهداف لهدفين على ملعب برج العرب.

وكشفت صحيفة “ليونز دي أطلس” الفرنسية عن الفريق المثالي للجولة والذي جاء على النحو التالي:

حارس المرمى: إدوارد ميندي (السنغال)

في خط الدفاع: سيرجي اورييه (ساحل العاج) وكاليدو كوليبالي (السنغال) ومهدي بنعطية (المغرب).

في خط الوسط: رياض محرز (الجزائر) وجان مايكل سيري (ساحل العاج) وموسى دومبيا (مالي) ومحمد صلاح (مصر).

المهاجمون: بريت أسومبالونجا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، محمد ياتارا (غينيا)، جوردن آيو (غانا).

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي للجولة الخامسة بتصفيات أفريقيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة أنباء أونا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة أنباء أونا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .