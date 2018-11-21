شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يتخوف من بلبلة اللاعب المحلي المميز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري _ الدمام

عقب إعلان رئيس نادي الاتحاد نواف المقيرن ‏في 12 نوفمبر الحالي، حسم التعاقد مع لاعب محلي كبير لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك عبر تغريدة في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أصدر المتحدث الرسمي للنادي حسين الشريف أمس بيانا رسميا ينفي فيه ما ذكر في بعض وسائل الإعلام بشأن مفاوضات الإدارة مع لاعبين محليين وأجانب في هذه الفترة.

وكان المقيرن قال في تغريدته «جماهيرنا الوفية، عاهدناكم أن نعمل على إعادة الاتحاد إلى وضعه الطبيعي، ومن هذا المنطلق أزف إليكم خبر حسم التعاقد مع لاعب محلي كبير وتم التوقيع معه، وللمصلحة سنؤجل إعلان اسمه حتى الشتوية.. مبرووووك»، فيما علق الشريف على تغريدة المقيرن بقوله «بخصوص صفقة الاتحاد التي تمت مع اللاعب الكبير وأعلن عنها رئيس النادي أخيرا، وفي ظل التساؤلات والاتصالات المتكررة التي تردني بهذا الشأن، ما يمكنني التعليق عليه بهذا الشأن فقط هو لاعب مميز يمثل مطلبا لمدرج الذهب ولمصلحة النادي أولا، وآخر تم تأجيل الإعلان عنه». كما أن المتحدث الرسمي للنادي كان قد خرج قبل يومين ضيفا في أحد البرامج الرياضية وأكد أن ناديه أنهى التوقيع مع لاعب محلي كبير مميز.

وقال المتحدث الاتحادي عبر بيان بثه المركز الإعلامي أمس «الكثير من الاجتهادات الإعلامية والأخبار المتداولة في منصات التواصل الاجتماعي بشأن مفاوضات الإدارة مع لاعبين محليين وأجانب في هذه الفترة عارية من الصحة تماما»، مشيرا إلى أن تلك الاجتهادات تهدف إلى التشويش وإثارة البلبلة على الفريق قبل مواجهة الأهلي في ديربي جدة الأحد المقبل ضمن الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتأجيج الجماهير عبر تداول أسماء لم تتم مفاوضاتها.

وتابع البيان «نؤكد رصد الحسابات التي تروج لتلك الشائعات بشتى أشكالها من أخبار وصور ومستندات مزيفة، على أن يتم ملاحقتها قانونيا، حفاظا على حقوق النادي».