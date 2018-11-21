إصابة رئيس النصر بالرباط الصليبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها رئيس مجلس إدارة نادي النصر سعود السويلم، إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض السويلم إلى إصابة في الركبة في الفترة القليلة الماضية، قبل أن تؤكد الفحوصات الطبية التي أجراها في الرياض وجود قطع في الرباط الصليبي.

وسيخضع رئيس الناصر إلى عملية جراحية في الفترة المقبلة، يسبقها تهيئة من خلال تنفيذ برنامج تأهيلي، فيما سيكون هناك برنامجا تأهيليا آخر عقب إجراء العملية.