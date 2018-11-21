شكرا لقرائتكم كارتيرون ينفعل على لاعبي الأهلي قبل مواجهة الوصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ‎أكد خالد الدرندلي رئيس بعثة النادي الأهلي أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق انفعل على اللاعبين في التدريب وظهر غاضبًا قبل مباراة الوصل الإماراتي غدًا في البطولة العربية.

وأوضح الدرندلي لبرنامج "ساعة مع شوبير" على إذاعة أون أسبورت أن باتريس كارتيرون ظهر مشدودًا نظرًا لأهمية مباراة الوصل في إياب دور الـ16 للبطولة العربية التي لا بديل فيها عن تحقيق الفوز

وأشاد خالد الدرندلي بحسن استقبال الجانب الإماراتي لبعثة الأهلي حيث وفروا كل سبل الراحة للفريق.

كان الأهلي قد تعادل 2-2 في مباراة الذهاب أمام الوصل.‎