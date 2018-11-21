- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم كارتيرون ينفعل على لاعبي الأهلي قبل مواجهة الوصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد خالد الدرندلي رئيس بعثة النادي الأهلي أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق انفعل على اللاعبين في التدريب وظهر غاضبًا قبل مباراة الوصل الإماراتي غدًا في البطولة العربية.
وأوضح الدرندلي لبرنامج "ساعة مع شوبير" على إذاعة أون أسبورت أن باتريس كارتيرون ظهر مشدودًا نظرًا لأهمية مباراة الوصل في إياب دور الـ16 للبطولة العربية التي لا بديل فيها عن تحقيق الفوز
وأشاد خالد الدرندلي بحسن استقبال الجانب الإماراتي لبعثة الأهلي حيث وفروا كل سبل الراحة للفريق.
كان الأهلي قد تعادل 2-2 في مباراة الذهاب أمام الوصل.
في سياق مختلف طالب شوبير النادي الأهلي باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية للحفاظ على حقوقه في أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.
وأكد أن الأهلي أعلن أنه ليس طرفًا في أزمة شكوى نادي أول أغسطس ضد سيكازوي حكم مباراته أمام الترجي في إياب نصف النهائي، وهو أمر غير مقبول لأن القلعة الحمراء طرف أصيل في الأزمة.
وأشار إلى أن الأهلي يجب أن يبحث عن حقوقه كما يفعل أول أغسطس لأنه سيستفيد إذا ثبت فساد حكم مباراة الترجي وأول أغسطس مما يصب في مصلحة القلعة الحمراء.
شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون ينفعل على لاعبي الأهلي قبل مواجهة الوصل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .