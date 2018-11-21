شكرا لقرائتكم أحمد ناجي يرد على استبعاد جنش من مباريات المنتخب رغم تألقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد أحمد ناجى مدرب حراس منتخب مصر، على استفسارات بعض أعضاء اتحاد الكرة بشأن وجهة نظره فى تثبيت محمد الشناوى فى حراسة مرمى المنتخب وعدم منح الفرصة لمحمود جنش حارس الزمالك رغم تألقه. قال ناجى لمسئولى اتحاد الكرة، إنه نظرا لضيق الوقت فى المعسكرات، يتم تفضيل الحارس صاحب الخبرات الأعلى خاصة وأن الشناوى شارك فى كأس العالم وظهر بمستوى طيب، معلقا:" مش كل يوم هنقدر نطلع حارس دولى جاهز للمباريات الكبيرة". يذكر أن الشناوى شارك أساسيا فى جميع المباريات منذ تولى خافيير اجيرى المسئولية.

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