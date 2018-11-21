شكرا لقرائتكم تعرف على حكام مواجهات اليوم الأربعاء بالدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام اليوم الأربعاء الموافق 21 /11 / 2018 خمسة مباريات فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة النجوم والمقاصة على ستاد بتروسبورت ومباراة طلائع الجيش وبتروجت على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ومباراة المصرى وحرس الحدود على ستاد المكس ومباراة الاسماعيلى والانتاج الحربى على ستاد الاسماعيلية ومباراة وادى دجلة وبيراميدز على ستاد بتروسبورت .

وأعلنت لجنة الحكام بإتحاد الكرة عن حكام مواجهات اليوم كالتالى :

نجوم المستقبل ومصر المقاصة : محمد أبو خاطر ويعاونه خالد رمضان وعدي عيد، وعلى طلبة حكماً رابعاً، وكل من محمد صابر وأحمد العباسي حكماً خامساً.

طلائع الجيش وبتروجت : أمين عمر ويعاونه محمد عبد المجيد وخالد السيد، وأبو بكر عبد الحي حكماً رابعاً، وكل من عبد العزيز السيد ووليد عبد الرازق حكماً خامساً.

المصري وحرس الحدود : أحمد حمدى ويعاونه هاني عبد الفتاح ونور سعيد، وإسلام صابر حكماً رابعاً، وكل من مبروك نبيل ومحمد التابعي حكماً خامساً.

الإسماعيلي والإنتاج الحربي : محمد معروف ويعاونه سمير جمال وحازم أبو الوفا، ومحمد الشناوي حكماً رابعاً، وكل من محمود بسيوني وإبراهيم محجوب حكماً خامساً.

وادي دجلة وبيراميدز : محمد الصباحي ويعاونه أحمد نوفل وممدوح مصطفى، وسيد فرج حكماً رابعاً، وكل من محمد حسن ومحمود رشدي حكماً خامساً.