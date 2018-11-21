شكرا لقرائتكم دجلة يتطلع لمفاجأة أمام بيراميدز فى الدوري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه وادى دجلة نظيره بيراميدز على ستاد بتروسبورت مع دقات الثامنة مساء اليوم الاربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين لاسيما بعد أن تعادل الفريق الدجلاوى مع المصرى بهدف لكل فريق فى الجولة الاخيرة فيما فاز بيراميدز على المقاصة بهدفين دون رد .

ويحتل وادى دجلة المركز العاشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 21 هدف فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 4 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 10 أهداف ومازال لديه ثلاث مواجهات مؤجلة .

ويسعى اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة لتحقيق المفاجأة وخطف النقاط الثلاث من أنياب بيراميدز الذى يسعى مدربه حسام حسن لمواصلة نتائجه الجيدة منذ توليه مسئولية تدريب الفريق سعياً نحو صدارة المسابقة .