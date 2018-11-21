شكرا لقرائتكم إصابة ويلبيك قد تدفع أرسنال لتغيير حساباته في يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقر راؤول سانيي مدير الكرة في أرسنال أن إصابة المهاجم داني ويلبيك طويلة المدى قد تدفع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لنزول سوق الانتقالات في يناير .

وخضع ويلبيك لجراحتين بعد إصابته بكسر في الكاحل أمام سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي في وقت سابق هذا الشهر.

ورغم أن سانيي قال إن أحدث إصابة للمهاجم ويلبيك قد تمنح اللاعب الشاب إيدي نكيتياه فرصة لإثبات قدراته فإنه لم يستبعد التعاقد مع لاعب جديد.

ونقلت صحيفة الإندبندنت عنه قوله: "لم نكن نخطط أبدا لهذا الأمر. لا يعني ذلك أنني أمنح الضوء الأخضر للمسؤولين لنزول سوق الانتقالات لأننا نمتلك لاعبين ممتازين قد يحصلون على فرصة الآن مثل إيدي نكيتياه".

وتابع "سننتظر لنرى. نحن في نوفمبر وهو توقيت جيد لدراسة الأمور والوقوف على الخيارات المتاحة في سوق الانتقالات".

ولم يحدد النادي إطارا زمنيا لعودة ويلبيك إلى المباريات رغم أن اللاعب الدولي الإنجليزي قد يغيب حتى نهاية الموسم الجاري عندما ينتهي تعاقده مع أرسنال.

وأضاف سانيي "نشعر بالحزن من أجل داني وهو يعلم جيدا حجم المساندة التي يحظى بها داخل النادي".

وخاض مهاجم مانشستر يونايتد السابق 126 مباراة فقط منذ انتقاله إلى أرسنال في 2014 بعد تعرضه لإصابتين طويلتين في الركبة.