شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفقد الونش 15 يوما ويغيب عن موقعة الجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب محمود الونش مدافع الزمالك عن الفريق الأبيض لمدة لن تقل عن أسبوعين، ما يؤكد غيابه عن مواجهة الفريق أمام الجونة بالدورى الممتاز التى ستقام يوم الاثنين المقبل.
وحرص السويسرى جروس المدير الفنى للزمالك على تجهيز أكثر من بديل للونش فى مباراة الغد أمام الداخلية بالدورى، خاصة فى ظل غياب محمد عبد الغنى أيضا للإيقاف.
وسيدفع جروس بمحمود علاء بشكل أساسى، كما هو معتاد فى التشكيلن وأجرى عدة اختبارات للثلاثى محمود دونجا ومحمد عبد السلام وكماتشو من أجل الدفع بأحدهما بجوار علاء فى مواجهة الداخلية التى ستقام غدا على ملعب بتروسبورت.
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