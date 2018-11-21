شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يطالب الأهلى باللجوء للمحكمة الدولية فى أزمة حكم مباراة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الإعلامى أحمد شوبير النادى الأهلى باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية للحفاظ على حقوقه فى أزمة نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى.

وأكد شوبير، عبر برنامج "ساعة مع شوبير"، أن الأهلى أعلن أنه ليس طرفًا فى أزمة شكوى نادى أول أغسطس ضد سيكازوى حكم مباراته أمام الترجى فى إياب نصف النهائى، وهو أمر غير مقبول لأن القلعة الحمراء طرف أصيل فى الأزمة.

كان الاتحاد الأفريقى قد أعلن إيقاف حكم مباراة الترجى وأول أغسطس الأنجولى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، قبل أن يُعلن الاتحاد الأفريقى إيقاف الجزائرى مهدى بن عبيد حكم ذهاب نهائى أفريقيا بين الأهلى والترجى.

وأشار إلى أن الأهلى يجب أن يبحث عن حقوقه، كما يفعل أول أغسطس لأنه سيستفيد إذا ثبت فساد حكم مباراة الترجى وأول أغسطس، ما يصب فى مصلحة القلعة الحمراء.