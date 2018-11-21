شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلى يكشف أسباب غضب كارتيرون من لاعبى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎أكد خالد الدرندلى رئيس بعثة النادى الأهلى أن باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق انفعل على اللاعبين فى التدريب وظهر غاضبًا قبل مباراة الوصل الإماراتى غدًا فى البطولة العربية.

وأوضح الدرندلى، لبرنامج "ساعة مع شوبير" على إذاعة أون أسبورت، أن باتريس كارتيرون ظهر مشدودًا نظرًا لأهمية مباراة الوصل فى إياب دور الـ16 للبطولة العربية التى لا بديل فيها عن تحقيق الفوز.

وأشاد خالد الدرندلى بحسن استقبال الجانب الإماراتى لبعثة الأهلى، حيث وفروا كل سبل الراحة للفريق.

كان الأهلى قد تعادل 2-2 فى مباراة الذهاب أمام الوصل.‎