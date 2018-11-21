شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل لـ"سوبر كورة": أجيرى سبب قوة الدورى.. والبدرى غير مقبول جماهيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر علاء نبيل المدير الفنى السابق من نجوم الكرة المصرية الذى أثرى الرياضة فى مصر لاعبا ومدربا، وكان عاملا مشتركا فى نجاحات كثيرة حققها الفراعنة خلال وجوده فى الملعب أو على مقاعد التدريب، وحقق طفرة فى مستوى المقاولون قبل أن يرحل ليقينه أنه يلازمه سوء توفيق غير طبيعى.

تحدث علاء نبيل عن مسيرته مع المقاولون وأبرز اللاعبين الذين قدمهم للفريق الأول والمنتخبات القومية، ومسيرته فى الملاعب والتدريب، ورأيه فى إخفاق الأهلى بالبطولة الأفريقية، وما تغير فى الموسم الحالى بالدورى عن الموسم الماضية، وكان معه هذا الحوار: