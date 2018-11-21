شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى عن تثبيت الشناوى فى حراسة المنتخب: مش كل يوم هنطلع حارس دولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد أحمد ناجى مدرب حراس منتخب مصر، على استفسارات بعض أعضاء اتحاد الكرة بشأن تثبيت وجهة نظره فى تثبيت محمد الشناوى فى حراسة مرمى المنتخب وعدم منح الفرصة لمحمود جنش حارس الزمالك رغم تألقه. قال ناجى لمسئولى اتحاد الكرة إنه نظرا لضيق الوقت فى المعسكرات، يتم تفضيل الحارس صاحب الخبرات الأعلى، خاصة أن الشناوى شارك فى كأس العالم وظهر بمستوى طيب، معلقا: "مش كل يوم هنقدر نطلع حارس دولى جاهز للمباريات الكبيرة". يذكر أن الشناوى شارك أساسيا فى جميع المباريات منذ تولى خافيير أجيرى المسئولية.

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