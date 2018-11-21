ماني يتحدث عن.. ترشحه لجائزة BBC.. هدف نهائي أبطال أوروبا.. ومشواره في كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث اللاعب السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي عن ترشحه للفوز بجائزة أفضل لاعب في افريقيا والتي تمنحها هيئة الإذاعة البريطانية BBC، كما أعرب عن سعادته بالهدف الذي سجله خلال نهائي دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية في شباك ريال مدريد.

ماني ضمن قائمة مكون من 5 لاعبين تم ترشحهم من قبل BBC للفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 2018 رفقة كل من المصري محمد صلاح (ليفربول)، المغربي مهدي بن عطية (يوفنتوس)، السنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي)، والغاني توماس بارتي (أتلتيكو مدريد).

وخلال مقطع فيديو نشرته الإذاعة البريطانية عبر حسابها على موقع "تويتر" قال ماني: "بالتأكيد أنا سعيد بتواجدي في قائمة المرشحين للجائزة، إنها المرة الرابعة بالنسبة لي".

وأضاف: "بالطبع الأمر سيعطيني دفعة جيدة إلى الأمام من أجل مواصلة العمل الجاد، آمل الفوز بها".

وواصل: "أحب تسجيل الأهداف رفقة فريقي فأنا أقاتل من أجل تلك اللحظة، لقد قدمنا موسمًا رائعًا العام الماضي، لكننا لم نستطع الفوز بأي من الألقاب، نأمل ألا نكرر ذلك هذا الموسم".

وأكمل: "لقد سجلت في نهائي دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية، كنت سعيدًا حقًا بهدفي، إلا أن النتيجة لم تكن موفقة بالنسبة لنا".

كما تطرق ماني للحديث عن مشواره مع المنتخب السنغالي خلال نهائيات كأس العالم الأخيرة وقال: "لقد سجلت مع السنغال في كأس العالم، كانت من أفضل لحظات حياتي في كرة القدم".

واستطرد: يمكنك القول بأنها أسعد وأسوأ لحظة في نفس الوقت، كنا نسعى لمواصلة مسيرتنا إلا أن الأمر انتهى بالخروج من دور المجموعات".

جدير بالذكر أن ماني تعرض لحملة من الانتقادات خلال مشاركته الأخيرة رفقة المنتخب السنغالي في مباراة غينيا التي جمعتهام بالجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بسبب تعرضه للهجوم من قبل الجماهير لتراجع مستواه رفقة المنتخب.