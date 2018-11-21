هدف قاتل وبكاء وتصريحات نارية.. ماذا قدم لاعبو ليفربول في فترة التوقف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يعيش لاعبو ليفربول حالة رائعة مع منتخبات بلادهم خلال هذا الأسبوع بعدما ساهم عدد كبير من اللاعبين في حسم عديد من المباريات المهمة والمصيرية خلال فترة المباريات الدولية.

ورغم المستوى الفني الذي ظهر عليه لاعبي الريدز، إلا أن ساديو ماني نجم المنتخب السنغالي ولاعب ليفربول الإنجليزي مر بفترة سيئة خلال هذا الأسبوع على خلفية صافرات الاستهجان من جماهير منتخب بلاده.

هدف قاتل

واصل محمد صلاح نجم منتخب مصر أهدافه مع الفراعنة بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على المنتخب التونسي (3-2) في مباراة جاءت ضمن الجولة الخامسة عن المجموعة العاشرة من التصفيات الإفريقية.

المباراة كانت تشير نتيجتها إلى التعادل (2-2) إلا أن صلاح ظهر في الدقائق الأخيرة بتسجيله هدف الفوز ليخرج المنتخب المصري فائزًا بالمباراة محققًا نقطته الـ12 في المجموعة.

وتمكن المنتخب المصري من فك عقدة المنتخب التونسي بعد فشل الفراعنة في الفوز على نسور قرطاج في المباريات الرسمية خلال آخر 16 عام.

في المقابل، استطاع فينالدوم لاعب وسط ليفربول والمنتخب الهولندي أن يسجل هدفًا في فوز منتخب بلاده على فرنسا بهدفين دون رد في المباراة التي جاءت ضمن الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

وتمكن قائد المنتخب الهولندي فيرجيل فان دايك من مساعدة منتخب بلاده للوصول لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بتسجيله هدفًا قاتلاً في شباك المنتخب الألماني.

المنتخب الألماني كان متقدمًا بالنتيجة بهدفين دون رد إلا أن منتخب الطواحين تمكنوا من الرد في آخر خمس دقائق من عمر المباراة بهدفين سجلهما بروميس وفان دايك مدافع ليفربول.

مباراة المنتخب الألماني والهولندي شهدت مشاركة مدافع ليفربول فان دايك في مركز المهاجم خلال آخر 10 دقائق من زمن المباراة لتنجح خطة مدرب هولندا رونالد كومان في الخروج بنقطة التعادل والحصول على بطاقة التأهل.

- هدايا شاكيري

رغم تقدم المنتخب البلجيكي بهدفين على نظيره السويسري إلا أن شيردان شاكيري صانع ألعاب ليفربول أنقذ منتخب بلاده من الخسارة ليحول الهزيمة إلى فوز بخمسة أهداف مقابل هدفين.

شاكيري تألق وصنع هدفين ليساهم في اعتلاء منتخب سويسرا صدارة المجموعة بجانب الوصول لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بجانب منتخبات البرتغال وهولندا وإنجلترا.

- هجوم ثنائي

سخر ديان لوفرين مدافع ليفربول والمنتخب الكرواتي من سيرجيو راموس والمنتخب الإسباني بعد الفوز عليه (3-2) ضمن دوري الأمم الأوروبية.

لوفيرن خرج بفيديو عبر حسابه الشخصي "انستجرام" وصف فيه راموس والمنتخب الإسباني بـ"الجبناء".

مدافع ليفربول لم يكتف بهذا بل قام بنشر صورة مع سيرجيو راموس عبر صفحته أيضًا على انستجرام قائلاً :"صباح الخير كرواتيا".

فان دايك هو الآخر هاجم قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، قائلاً :"راموس ليس أفضل مدافع في العالم، أحترمه على المستوى الشخصي لكنه ليس من نوعية المدافعين المفضلين لدي بشكل شخصي".

وتعود أزمة لاعبي ليفربول مع سيرجيو راموس على خلفية تسببه في إصابة نجم الريدز محمد صلاح خلال نهائي دوري أبطال أوروبا الأخيرة، حيث فشل "مو" في استكمال المباراة متأثرًا بالإصابة.

- إحباط ماني

بعد مباراة السنغال وغينيا في إطار الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية، تعرض نجم ليفربول لصافرات استهجان بسبب مستواه المتدني مع "أسود التيرانجا" بالإضافة إلى إهداره فرصة هدف خلال مباراة.

ورغم تأهل المنتخب السنغالي إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستقام الصيف المقبل بالكاميرون، إلا أن ماني تعرض للانتقادات من قبل الجماهير وهو ما جعله يبكي عقب انتهاء المباراة.

وخرج شقيق نجم ليفربول بعديد من التصريحات ليعاتب فيها جماهير السنغال، مؤكدًا أن اللاعب يفتقد الدعم مثل الذي يتلقاه محمد صلاح من الجماهير المصرية.