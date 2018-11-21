الدرندلي: لاعبو الأهلي يشعرون بـ"الرعب".. وتجاوزنا أزمة النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، إن لاعبي الفريق يشعرون بالرعب حاليًا بسبب القائمة والتي سيعتمد عليها المدرب في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه للمرة الأولى يرى مدرب الفريق باتريس كارتيرون يعنف اللاعبين خلال مران الأمس.

وأضاف رئيس بعثة الأهلي في الإمارات في تصريحات لإذاعة "أون سبورت" :"للمرة الأولى أرى كارتيرون يعنف اللاعبين خلال التدريبات، كارتيرون ظهر عليه طابع العصبية والشد وهذا ما أريده".

وتابع :"جميع اللاعبين يشعروا الآن بالرعب بسبب الخوف من الاستبعاد خاصة أن الفريق مقبل على عديد من المباريات في مختلف المسابقات".

ويستعد الأهلي لمواجهة الوصل الإماراتي غدًا الخميس ضمن إياب دور الـ16 من بطولة كأس زايد، حيث يحتاج الأحمر للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدفين بعد انتهاء مباراة الذهاب في مصر بنتيجة (2-2).

وواصل الدرندلي تصريحاته :"مباراة الوصل ستكون نقطة تحول خاصة أن الفريق أمامه عدد من المباريات خلال الفترة المقبلة".

وأكمل :"اللاعبون تجاوزوا مباراة الترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا، والتركيز الآن أصبح على مباراة الوصل".

وكان الأهلي فقد بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي بعد الخسارة من الترجي التونسي (4-3) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

وأنهى الدرندلي تصريحاته عن الثنائي حسام عاشور والمغربي وليد أزارو :"عاشور جاهز لمباراة الوصل، بينما أزارو سيصل اليوم للإمارات من أجل اللحاق بالبعثة".