رياضة | 5 لاعبين مهددين بالرحيل عن برشلونة في يناير

مع اقتراب فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، تحوم شكوك كبيرة حول رحيل أكثر من لاعب عن نادي برشلونة في شهر يناير القادم.

يأتي في مقدمة هولاء اللاعبين الفرنسي عثمان ديمبلي، وهو أنه أمامه اختيارين وهما أما التركيز أو الرحيل عن برشلونة.

وينتظر البارسا العروض من أجل بيع لاعبه سيرجي سامبر في يناير، وأيضا عملية تجديد عقد منير الحدادي قد توقفت في الأيام الماضية، بعد الاختلاف علي المقابل المادي في العقد.

ويرغب لاعبا البارسا دينيس سواريز ورافينها في الرحيل عن صفوف برشلونة، بسبب عدم مشاركتهم بشكل أساسي مع الفريق هذا الموسم.