رياضة | رئيس لاتسيو يمنح ريال مدريد فرصة التفاوض مع سافيتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس لاتسيو يمنح ريال مدريد فرصة التفاوض مع سافيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو الإيطالي، على رحيل الصربي سيرجيي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط فريق خلال فترة الانتقالات القادمة إلى برشلونة أو ريال مدريد. وفتح رئيس لاتسيو، باب الرحيل أمام لاعب وسط الفريق سيرجيي ميلينكوفيتش سافيتش، حال تلقي النادي عرض رسمي بمبلغ كبير من الأندية الراغبة في التعاقد معه. وقال رئيس لاتسيو: لاتسيو ليس ريال مدريد أو برشلونة، ولكن هناك فرص جيدة قد تسمح لنا بالسماح للاعب بالرحيل، سافيتش لديه عقد لمدة خمسة سنوات، نحن سعداء مع كافة اللاعبين ولكن لا يمكن للجميع البقاء في النادي مدي الحياة. الجدير بالذكر أن رئيس لاتسيو طلب 120 مليون يورو نظير التخلي عن خدمات سافيتش.

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