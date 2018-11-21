رياضة | طنطا يستضيف المنصورة غدا بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا يستضيف المنصورة غدا بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق طنطا بقيادة أيمن المزين المدير الفني، نظيره المنصورة الذي يقوده ياسر الكناني فنيا، غدا الخميس في الخامسة مساء علي ملعب نادي طنطا، وذلك في اطار مواجهات الجولة العاشرة "المجموعة الثالثة بحري" من دوري القسم الثاني. يسعي المزين للحصول علي ال 3 نقاط، وذلك لخوضه المباراة علي أرضه، وهو الأمر الذي يجبره علي الفوز، لملاحقة دمنهور والرجاء متصدري المحموعة، في حين أن المنصورة تدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تهدئة الأجواء الأخيرة، وحل مشاكل الفريق وصرف كافة المستحقات، وأيضا صرف ملابس الفريق الشتوية. يحتل المنصورة المركز الثالث برصيد 18 نقطة، ويليه طنطا في المركز الرابع برصيد 15 نقطة.

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