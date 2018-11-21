رياضة | الإسماعيلي يستضيف الإنتاج الحربي في مباراة خارج التوقعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يستضيف الإنتاج الحربي في مباراة خارج التوقعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي الإسماعيلي في الساعة الثامنة مساء اليوم نظيره الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري.

وخسر الإنتاج الحربي من الزمالك بهدفين مقابل هدف بينما سقط الإسماعيلي من حرس الحدود بهدف نظيف.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الخامس برصيد ١٩ نقطة، بينما الإسماعيلي في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.