رياضة | ملخص حوار خافيير أجيري وأهم تصريحاته عن منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص حوار خافيير أجيري وأهم تصريحاته عن منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر باستفاضة عن كواليس قبوله لتدريب الفراعنة ورؤيته للمستقبل وأمم إفريقيا 2019 ومحمد صلاح نجم ليفربول وذلك في حوار مطول مع الإعلامي أحمد شوبير على إذاعة أون سبورت

أهم تصريحات خافيير أجيري عن نجوم منتخب مصر

- أنا في مصر من أجل بلوغ مونديال 2022 وقدرات منتخب مصر تؤهله لبلوغ المونديال

- منتخب مصر متجانس وهناك سهولة في التعامل مع اللاعبين والجهاز المعاون وأعتقد أنهم الأفضل في إفريقيا لذلك هدفنا الفوز بأمم إفريقيا بالكاميرون

- تابعت الدوري المصري باستمرار لمعرفة إمكانيات اللاعبين

- هيكتور كوبر أخبرني أنني لن أجد صعوبة في تحفيظ اللاعبين الجمل التكتيكية

- دور حارس المرمى تطور وهو أول من يبدأ هجمات الفريق في الكرة الحديثة

- بيب جوارديولا صنع ثورة حقيقية في كرة القدم خلال الألفية الجديدة

- أضع الخطط البديلة تحسبًا لرقابة محمد صلاح من المنافسين لأننا منتخب يجب أن يلعب كرة جماعية

- كيف نسجل 15 هدفًا في 4 مباريات وتكون لدينا أزمة في الهجوم

- مروان محسن لاعب جيد وكان أفضل لاعبي مصر في مونديال روسيا ونجح في استخلاص كل الكرات المشتركة أمام أوروجواي

- تابعت مباريات المنتخب الأوليمبي والفريق يضم عناصر جيدة

- باهر المحمدي كان أبرز مفاجآت المنتخب منذ قيادتي للفريق ولفت نظري منذ اللقاء الأول بين الإسماعيلي والأهلي الذي شاهدته فيه

- من المبكر جدا الحديث عن التأهل للمونديال حاليًا وتركيزي منصب حاليًا على نهائيات كأس أمم إفريقيا

- لدينا فريق متكامل لكن وجود محمد صلاح في المنتخب نعمة كبيرة ولو لم يحصل صلاح على لقب مع ليفربول هذا الموسم عليه التفكير في الانتقال لبرشلونة أو ريال مدريد

- علاقتي مع دييجو سيميوني جيدة ونتبادل وجهات النظر في بعض اللاعبين

- عادة أفضل الحديث عن اللاعبين المتواجدين في قائمة المنتخب فقط فلا يمكن الحديث عن 400 لاعب مصري مستبعد خارج قائمتي

- عامل السن لا يدخل في حساباتي عند اختيار اللاعبين رغم تفضيلي ضم عناصر شابة

- محمد محمود وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن عناصر شابة وواعدة في صفوف المنتخب

- صلاح محسن يؤدي وكأنه في الثلاثين من عمره فهو سابق سنه وطاهر محمد طاهر قوي وشرس

- تدريب المنتخب المصري شرف كبير وجماهيره عاشقة لكرة القدم مثل الجماهير المكسيكية

- لو فتحت الباب في الحديث عن المستبعدين أكون مطالب بذكر 400 لاعب

- أنصح رمضان صبحي بالانتقال لفريق أخر لو كانت فرصته صعبة في المشاركة مع هيدير سفيلد

- محمد الشناوي الحارس الأول للمنتخب بكل تأكيد وأنقذ كرة حاسمة أمام تونس كانت السبب في الفوز.