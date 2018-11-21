رياضة | بند كوتينيو يهدد انتقال محمد صلاح إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بند كوتينيو يهدد انتقال محمد صلاح إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلي أن نادي برشلونة لن يستطيع التوقيع مع أي لاعب من ليفربول لمدة ثلاثة سنوات، بسبب بند وافق عليه النادي الإسباني لإكمال صفقة التعاقد مع البرازيلي كوتينيو من الريدز.

وذكرت إذاعة الكادينا سير الإسبانية، أن هذا البند ينفي جميع الاخبار المنتشرة حول رغبة برشلونة في التعاقد مع محمد صلاح، أو حتي عن طريق عقد صفقة تبادلية بين الناديين يكون طرفها الأول عثمان ديمبلي من برشلونة والطرف الثاني محمد صلاح من ليفربول.

ويحق لنادي برشلونة التعاقد مع أي لاعب من ليفربول بداية من شتاء موسم 2021.