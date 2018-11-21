رياضة | برشلونة يفتح صفحة جديدة مع ديمبلي

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ينوي نادي برشلونة الإسباني، فتح صفحة جديدة مع اللاعب الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي، بعد توقيع عدة عقوبات عليه في الفترة الأخيرة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إنه لا مزيد من العقوبات على ديمبلي، بعدما كان اللاعب محورا للجدل خلال الأيام العشرة الماضية نتيجة غياب غير مبرر عن التدريب.

واضافت الصحيفة، أن إدارة برشلونة فتحت صفحة جديدة، ولن يكون هناك أي عقوبة أو استبعاد ما لم يكن هناك أي تجاوز جديد من اللاعب الفرنسي.