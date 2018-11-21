كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيلجريني يجهز ثنائي وستهام لمعركة مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز المدرب الإسباني مانويل بيلجريني المدير الفني لنادي ويستهام يونايتد الإنجليزي ثنائي الفريق كارول وويلشر، من أجل مواجهة مانشستر سيتي بالدوري الاسبوع القادم. وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏الديلي ميل، أن الثنائي آندي كارول وجاك ويلشير قد يتواجدان مع وستهام لمواجهة السيتي. وتعرض جاك ويلشر لاعب خط الوسط للإصابة مع الفريق قبل التوقف الدولي، وأيضا أصيب كارول في بداية الأسبوع الجاري في تدريبات الفريق.

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | بيلجريني يجهز ثنائي وستهام لمعركة مانشستر سيتي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .