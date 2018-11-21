رياضة | الأهلي يختتم تدريباته اليوم بمشاركة حسام عاشور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يختتم تدريباته اليوم بمشاركة حسام عاشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم استعدادا لمواجهة الوصل الإماراتي غد الخميس.
وكان الفريق الأحمر قد أدى مرانه أمس الثلاثاء على الملعب الفرعي لنادي الوصل في السابعة مساء أمس الثلاثاء.
ومن المنتتظر أن يركز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأحمر مع للاعبيه على بعض الجمل التكتيكية والفنية لتنفيذها في المباراة.
ويشارك حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران بشكل طبيعي بعدما غادر المران يوم أمس متأثراً بإصابة بكدمة في إصبع القدم اليسري.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية قد انتهت بالتعادل الإيجابي ٢-٢.
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