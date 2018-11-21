شكرا لقرائتكم خبر عن فى انتظار أهم لاعب.. رسالة الحضرى لجمهور الدراويش قبل لقاء الإسماعيلى والإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث عصام الحضرى، حارس مرمى النادى الإسماعيلى، برسالة إلى جمهور الدراويش، قبل لقاء الفريق مع الإنتاج الحربى، مساء اليوم، ضمن مباريات الدورى العام لكرة القدم.

ووجه السد العالى رسالة لجماهير الإسماعيلى قائلاً: " في انتظار أهم لاعب في الفريق .. جماهير الدراويش العظيمة منتظرين منكم كتير النهاردة.. عايزين نعدل الدفة تاني بيكم و ليكم".



عصام الحضرى

ويأمل جمهور الدراويش، فى الفوز بلقاء اليوم، على حساب نادى الإنتاج الحربى، لعودة الفريق إلى نغمة الإنتصارات مجدداً، بعد المستوى الهزيل الذى ظهر به أبناء الدراويش فى المباريات السابقة.