شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعرض التجديد لعمرو جمال 3 سنوات والإعارة فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض مسئولو الأهلى على عمرو جمال مهاجم الفريق المُقيّد ضمن قائمة الانتظار بالفريق التجديد لمدة 3 سنوات، على أن تتم إعارة اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرفض عمرو جمال حتى هذه اللحظة فكرة تجديد تعاقده خاصة أن عقده مع الأهلى ينتهى بنهاية الموسم الجارى وبالتالى يحق له التوقيع لأى نادٍ خلال الميركاتو الشتوى المقبل، خاصة أن عقد تجديده الذى وقعه قبل إعارته لبيدفيست الجنوب أفريقى غير قانوني، نظرًا لكونه توقيعًا على النسخ القديمة "الخضراء" التى لا تعترف بها الجبلاية فى الوقت الحالى.