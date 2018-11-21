شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُحدد يناير المقبل موعدًا مبدئيًا لمباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو اتحاد الكرة شهر يناير المقبل، موعدًا مبدئيًا لإقامة السوبر المصرى الذى يجمع الأهلى والزمالك. وسيتم تحديد الموعد النهائى خلال الأيام المقبلة، ومعرفة مصير الناديين فى البطولات المشاركين بها مثل البطولة العربية والبطولة الأفريقية لتحديد موعد للسوبر. يذكر أنه تمت مؤخرًا تأجيل مباراة السوبر المصرى والسعودى التى كان مقررًا لها 27 نوفمبر الجارى بين الأهلى واتحاد جدة السعودى.

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