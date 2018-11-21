شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص صالح جمعة فى القيد بقائمة الأهلى خلال يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضاءلت فرص صالح جمعة لاعب وسط الأهلى فى القيد بقائمة الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فى يناير المقبل، بعد تخلف اللاعب عن الانتظام فى التدريبات رغم عقد أكثر من جلسة معه، أكد خلالها أنه سيكون عند حسن ظن النادى، إلا أن أفعال اللاعب أكدت عكس ذلك.

وفسخ صالح جمعة عقد إعارته مع نادى الفيصلى السعودى مطلع الموسم الجاري، لكن لم يتم قيده فى قائمة الأهلي، لأن فترة القيد فى مصر كانت قد انتهت وإن كان اللاعب ما زال على قوة الأهلي.