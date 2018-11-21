تعرف على مستويات قرعة تصفيات أمم أوروبا 2020

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انتهت منافسات دوري الأمم الأوروبية في مستوياتها الأربعة، ولم يتبق سوى نهائيات البطولة والتي ستحتضنها البرتغال في شهر حوزيران/يونيو 2019 بدور نصف نهائي، ولقاء ترتيب ونهائي بين منتخبات إنجلترا والبرتغال وسويسرا وهولندا.
وحسب نتائج دوري الأمم الأوروبية، قسمت المنتخبات إلى 6 مستويات تضم 5 منها 10 منتخبات والسادسة 5 منتخبات فقط، وأهم ما ميزها تواجد منتخب ألمانيا العريق وبطل أوروبا 3 مرات في المستوى الثاني بعد تعادل بولندا والبرتغال.
وستوزع المنتخبات خلال القرعة التي تحتضنها مدينة دبلن الأيرلندية يوم 2 كانون الأول/ديسمبر المقبل، إلى 10 مجموعات، يتأهل أصحاب المراكز الأولى والثاني للنهائيات، فيما يتبقى 4 مقاعد مخصصة للمستويات الأربعة من دوري الأمم الأوروبية بواقع مقعد لكل مستوى.
وضمنت منتخبات إنجلترا والبرتغال وإنجلترا وسويسرا التواجد على رأس مجموعات من 5 منتخبات فقط لمشاركتها في نهائيات دوري الأمم الأوروبية.
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