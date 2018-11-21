"يويفا" يدرس الاستعانة بتقنية الـ"var" في دوري أبطال أوروبا

قال ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا“، إن الاتحاد سيدرس بسرعة إمكانية الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد في مراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

واختار الاتحاد الأوروبي عدم الاستعانة بحكم الفيديو هذا الموسم رغم ظهوره في بطولات الدوري الكبرى في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وكذلك في كأس العالم الأخيرة في روسيا هذا العام.

وأبلغ تشيفرين مؤتمرًا صحفيًّا في بروكسل، يوم الثلاثاء، أن لجنة الحكام ستقدّم تقريرًا الأسبوع المقبل وقد يسمح للجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي بتعديل القرار السابق خلال الاجتماع في يومي الثاني والثالث من ديسمبر/ كانون الأول المقبل في دبلن.

وقال تشيفرين: “روبرتو روسيتي (رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي) وأعضاء فريقه جيدون جدًّا. هناك وجهات نظر مهمّة تتعلق بالحكام وكل الجوانب الفنية”.