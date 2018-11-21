الاسماعيلى فى مطب الانتاج الحربى بالدورى الممتاز

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جدة - عمرو شويل يستضيف الاسماعيلى نظيره الانتاج الحربى على ستاد الاسماعيلية مع دقات الثامنة مساء اليوم الاربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام فى أقوى مواجهات هذه الجولة لاسيما أن الفريقين يدخلها بمعنويات منخفضة حيث تلقى كل منهما هزيمة فى الجولة الماضية حيث سقط الدراويش أمام الحرس بهدف دون رد فيما خسر الانتاج من الزمالك بهدفين مقابل هدف .

ويحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 4 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل الانتاج المركز الخامس برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 7 وخسر 3 وسجل لاعبيه 14 هدف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف .

ويأمل البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للإسماعيلى فى الخروج من نفق الهزائم المحلية بعد الخسارة من دجلة ثم الحدود بتحقيق انتصار غالى على العجلات الحربية يعيد الهدوء لمدينة الاسماعيلية فيما يأمل مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى فى العودة للمربع الذهبى مرة أخرى .