شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إلغاء المكافآت.. الزمالك يقرر رفع رواتب الجهاز الإدارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو نادى الزمالك، زيادة رواتب الجهاز الإدارى بالنادى خلال الفترة المقبلة . جاء قرار مسئولو الزمالك بعد صدور قرار بمنع صرف مكافآت الفوز بالمباريات لأعضاء الجهاز الإدارى واقتصارها على الجهاز الفنى واللاعبين فقط . وقرر مسئولو الزمالك فى الموسم الحالى استبعاد أى شخص من كشف المكافآت بخلاف اللاعبين والجهاز الفنى بعدما شهدت المواسم الماضية صرفها للجهازين الإدارى والطبى مثل اللاعبين .

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