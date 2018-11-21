بيراميدز يواجه وادى دجلة في الجولة الـ15 للدورى الممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه وادى دجلة نظيره بيراميدز على استاد بتروسبورت مع دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين لاسيما بعد أن تعادل الفريق الدجلاوى مع المصرى بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة فيما فاز بيراميدز على المقاصة بهدفين دون رد .

ويحتل وادى دجلة المركز العاشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 21 هدفًا فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 4 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 10 أهداف وما زال لديه ثلاث مواجهات مؤجلة .

ويسعى اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة لتحقيق المفاجأة وخطف النقاط الثلاث من أنياب بيراميدز الذى يسعى مدربه حسام حسن لمواصلة نتائجه الجيدة منذ توليه مسئولية تدريب الفريق سعياً نحو صدارة المسابقة .