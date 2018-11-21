رئيس لجنة التحكيم بالجزائر: تاريخ الأهلي ومهدي عبيد لا يسمحان بتقديم رشوة للفوز بمباراة.. وإدانة الحكم ستضر المارد الأحمر أولاً.. فيديو

محمد رشاد



أكد محمد غوتي، رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن وليد ازارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يستحق الطرد في مباراة الترجي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال "غوتي" في تصريحات لبرنامج الماتش، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "شاهدت مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي، وكانت هناك أخطاء تحكيمية من جانب الحكم الجزائري مهدي بن عبيد، مهاجم الأهلي كان يجب طرده قبل احتساب ركلة الجزاء له، ولكن هذه كرة القدم وتقنية الفيديو ساهمت في اتخاذ قرار".

وأضاف: "تلقينا الخطاب من...