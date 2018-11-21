محمد رشاد
أكد محمد غوتي، رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن وليد ازارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يستحق الطرد في مباراة الترجي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال "غوتي" في تصريحات لبرنامج الماتش، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "شاهدت مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي، وكانت هناك أخطاء تحكيمية من جانب الحكم الجزائري مهدي بن عبيد، مهاجم الأهلي كان يجب طرده قبل احتساب ركلة الجزاء له، ولكن هذه كرة القدم وتقنية الفيديو ساهمت في اتخاذ قرار".
وأضاف: "تلقينا الخطاب من...
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة التحكيم بالجزائر: تاريخ الأهلي ومهدي عبيد لا يسمحان بتقديم رشوة للفوز بمباراة.. وإدانة الحكم ستضر المارد الأحمر أولاً.. فيديو على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .