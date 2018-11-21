مباريات الأربعاء.. 5 مواجهات في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (مصراوي): تُستأنف اليوم مباريات الأسبوع الـ15 للدوري المصري الممتاز، بجانب لقاء في كأس زايد للأندية الأبطال، ومباراة ودية أخرى. ويستعرض "مصراوي" أبرز مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة لها: - الدوري المصري (الأسبوع 15): 14:45.. النجوم ومصر المقاصة.. On Sport HD والنيل الرياضية. 17:15.. طلائع الجيش وبتروجيت.. On Sport HD2 والنيل الرياضية. 17:15.. حرس الحدود والمصري البورسعيدي.. On Sport HD والنيل الرياضية. 20:00.. الإسماعيلي والانتاج الحربي.. On Sport HD2 والنيل الرياضية. 20:00.. وادي دجلة وبيراميدز.. On Sport HD والنيل الرياضية. - كأس زايد للأندية الأبطال (دور الـ16): 19:30.. المريخ السوداني وإتحاد الجزائر.. أبوظبي الرياضية HD 1. - مباريات ودية: 02:15.. تشيلي وهندوراس.

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